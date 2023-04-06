هبوط مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الخميس باستثناء "السياحة" و"الشحن"

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها العقارات بنسبة 1.6%، أعقبه قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بنسبة 1.5%، يليهما قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، ومواد البناء، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%، وهبطت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والتجارة والموزعون بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.6%، على التوالي.

وانخفض قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاعا الخدمات التعليمية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.3%، فيما ارتفعت قطاعات السياحة والترفيه، وخدمات النقل والشحن، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.7%، 1.7%، 0.5%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.075 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 407.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.3 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.44%، والعرب على 8.42%، واستحوذت المؤسسات على 28.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.37%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 190 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 77.2 مليون جنيه، 47.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، 20.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 16709 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2891 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 19923 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 6906 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2945 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 4420 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3494 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1254 نقطة.