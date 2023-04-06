ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19744 طنًا تشمل 1284 طن ملح معبأ، و 2900 طن أسمنت و 11942 طن كلينكر و 3618 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50473 طن تشمل : 2402 طن فول و 19967 طن قمح و 8050 طن حديد و 1200 طن مولاس و 1004 طن خشب زان و 2000 طن صويا و 15850 طن ذرة .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 824 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 162 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3880 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 158478 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 114722 طنًا .



كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3935 طن قمح متجهين إلى شبرا و كوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5167 شاحنة .



