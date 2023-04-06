منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية تستجيب لـ1890 شكوى واستغاثة

الشرقية- إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء فى رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين ، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى والاستجابة للطلبات المقدمة، مشيراً لدعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقى وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص والرد عليها إلكترونيا، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى.



كما أشار محافظ الشرقية إلى أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة " صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، لافتاً إلى أن المحافظة تلقت (129) شكوى خلال شهر مارس الماضى من خلال المبادرة عن طريق رقم الواتس آب ( 01150606783 ) وتم الإستجابة لعدد (127) شكوى بمعدل إنجاز98%.



من جانبه أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، أو الخط الساخن ( 16528 ) أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظامي Android & IOS، والبريد الإلكترونى لمنظومة شكاوى المحافظة، كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط)، وفاكس ( 2369134 /055 ) أو من خلال الرسائل على الفيس بوك، ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة (01270664666).



فى سياق متصل اشار مدير البوابة الإلكترونية أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت وتعاملت مع (1979) شكوى واستغاثة خلال شهر مارس الماضى ، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى و تمت الإستجابة لـ (1890) شكوى بنسبة (95%)، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة ، وجار استكمال مراجعة وفحص (89) شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.