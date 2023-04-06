اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 أبريل 2023 02:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

منظفات بيتك فى كرتونة واحدة.. 10 منتجات بـ99 جنيها فى معارض أهلا رمضان بالجيزة

الخميس، 06 أبريل 2023 01:16 م
منظفات بيتك فى كرتونة واحدة.. 10 منتجات بـ99 جنيها فى معارض أهلا رمضان بالجيزة معرض أهلا رمضان
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد معرض "أهلا رمضان" بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة اليوم الخميس، إقبالا شديدا على شراء كرتونة "ست الكل"، وهو عرض خاص أتاحته إحدى شركات المنظفات ومستحضرات التجميل يوفر 10 منتجات للمنظفات الصناعية في كرتونة واحدة بسعر 99 جنيها بدلا من 135 جنيها.

ويوضح " اليوم السابع" في السطور التالية مكونات الكرتونة، علما بأن العرض متاح فى معارض "أهلا رمضان" بأوسيم وإمبابة وفيصل.

-2 عبوة صابون سائل "2 لتر".

-عبوة منعم ومعطر ملابس "1 لتر".

-عبوة مزيل شحوم ودهون 1 لتر “8 في 1”.

-عبوة معطر جو.

-سبونشة غسيل.

-منظف ومطهر حمامات.

-عبوتين ملمع زجاج (بخاخ + غيار).

-عبوة منظف المرحاض والأحواض.

ويتيح المعرض كل ما يحتاجه المواطنين من السلع الأساسية من السكر والزيت والأرز واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة وياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ30%، حيث يتم تزويد معارض "أهلا رمضان" على مدار اليوم بمخزون إضافي من السلع لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده.

ويُذكر أن محافظة الجيزة شهدت افتتاح 12 معرض لـ"أهلا رمضان" تغطي قطاعات المحافظة الأكثر كثافة وتوفر احتياجات المواطنين يوميا من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 10 مساءً لنهاية الشهر الكريم، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.


اهلا رمضان

معرض اهلا رمضان

معارض اهلا رمضان في الجيزة

عروض خاصة

عروض اهلا رمضان



الموضوعات المتعلقة

الغرف التجارية: استمرار ضخ السلع لمعارض أهلا رمضان بكافة المحافظات

الإثنين، 03 أبريل 2023 09:21 م

غرفة عمليات تجارية الجيزة تؤكد توافر كافة السلع بمعارض "أهلا رمضان"

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 01:12 م

معارض أهلا رمضان بالقليوبية بأسعار مخفضة بنسبة 30%.. اعرف عناوينها

الأربعاء، 05 أبريل 2023 09:00 ص

محافظ الوادي الجديد يتفقّد معرض "أهلًا رمضان" بموط ضمن مبادرات تخفيض الأسعار.. صور

الأربعاء، 05 أبريل 2023 01:04 ص

أماكن معارض أهلا رمضان فى الجيزة.. تخفيضات على السلع تصل لـ30%

الأربعاء، 05 أبريل 2023 11:14 ص

شعبة المستوردين: معارض أهلا رمضان نجحت فى توفير السلع بتخفيضات كبيرة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 01:32 م

165 جنيها للكيلو.. عروض معرض أهلا رمضان بفيصل على اللحوم ومصنعاتها

الخميس، 06 أبريل 2023 12:00 م

السكرتير العام المساعد يتفقد معرض "أهلا رمضان" بقرية أبشنا فى بنى سويف

الخميس، 06 أبريل 2023 12:41 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة