منظفات بيتك فى كرتونة واحدة.. 10 منتجات بـ99 جنيها فى معارض أهلا رمضان بالجيزة

كتبت - مرام محمد

شهد معرض "أهلا رمضان" بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة اليوم الخميس، إقبالا شديدا على شراء كرتونة "ست الكل"، وهو عرض خاص أتاحته إحدى شركات المنظفات ومستحضرات التجميل يوفر 10 منتجات للمنظفات الصناعية في كرتونة واحدة بسعر 99 جنيها بدلا من 135 جنيها.

ويوضح " اليوم السابع" في السطور التالية مكونات الكرتونة، علما بأن العرض متاح فى معارض "أهلا رمضان" بأوسيم وإمبابة وفيصل.

-2 عبوة صابون سائل "2 لتر".

-عبوة منعم ومعطر ملابس "1 لتر".

-عبوة مزيل شحوم ودهون 1 لتر “8 في 1”.

-عبوة معطر جو.

-سبونشة غسيل.

-منظف ومطهر حمامات.

-عبوتين ملمع زجاج (بخاخ + غيار).

-عبوة منظف المرحاض والأحواض.

ويتيح المعرض كل ما يحتاجه المواطنين من السلع الأساسية من السكر والزيت والأرز واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة وياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ30%، حيث يتم تزويد معارض "أهلا رمضان" على مدار اليوم بمخزون إضافي من السلع لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده.

ويُذكر أن محافظة الجيزة شهدت افتتاح 12 معرض لـ"أهلا رمضان" تغطي قطاعات المحافظة الأكثر كثافة وتوفر احتياجات المواطنين يوميا من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 10 مساءً لنهاية الشهر الكريم، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.