ملياردير الإعلام روبرت مردوخ يفسخ خطوبته بعد أقل من شهر

وكالات

فسخ الملياردير روبرت مردوخ، صاحب مجموعة "نيوز كورب" الإعلامية العملاقة، خطوبته بعد أقل من شهر على إعلانه عبر الصحافة عقدها، وفق ما ذكر موقع الاندبندنت عربية.

وكان مقرراً أن يتزوج قطب الإعلام البالغ (92 سنة) المولود في أستراليا والحائز الجنسية الأمريكية منذ عام 1985، من آن ليزلي سميث، وهي مرشدة دينية سابقة لدى شرطة لوس أنجليس تبلغ (66 سنة).

وروى مردوخ في تصريحات أدلى بها الشهر الماضي لصحيفة "نيويورك بوست"، إحدى المطبوعات التي يملكها، أنه طلب يد سميث للزواج في يوم عيد القديس باتريك في 17 مارس.

لكن مجلة "فانيتي فير" نقلت عن مقربين من موردوك أن الخطوبة فسخت فجأة بسبب انزعاج الملياردير من الالتزام الديني الإنجيلي لخطيبته، وكان مقرراً أن يتزوج الثنائي في نهاية الصيف.

وقد تطلق روبرت مردوخ في أغسطس 2022 من زوجته الرابعة، عارضة الأزياء الأمريكية جيري هال، بعد حياة مشتركة استمرت ست سنوات.

ويملك مردوخ، الذي تقدر "فوربس" ثروته بأكثر من 17 مليار دولار، مئات الوسائل الإعلامية.

وكان الملياردير متزوجاً بين 1956 و1967 من باتريشا بوكر، وهي مضيفة جوية أسترالية، ثم ارتبط بزواج ثان لأكثر من 30 عاماً حتى سنة 1999 من الصحافية البريطانية أنا مان التي تقاضت أكثر من مليار دولار إثر انفصالها عنه، بحسب معلومات صحافية نشرت حينها.

وبعد بضعة أيام على طلاقه الثاني، تزوج روبرت مردوخ من ويندي دينغ، وهي سيدة أعمال من أصول صينية متخرجة من جامعة يال، إلى حين طلاقهما في نيويورك سنة 2013.

ولروبرت مردوخ ستة أبناء من زيجاته المختلفة.