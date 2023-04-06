مقتل شخص وإصابة آخر فى مشاجرة بقرية سبرباى بطنطا

الغربية مصطفى عادل

شهدت قرية سبرباي مركز طنطا بمحافظة الغربية مقتل شخص إثر إصابته بطعنات متفرقة وإصابة آخر في مشاجرة بالطريق العام بمنطقة مجمع المواقف، وتم نقل الجثمان للمشرحة ونقل المصاب للمستشفي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغا بنشوب مشاجرة بقرية سبرباي مركز طنطا ومقتل أحد الأشخاص، وإصابة آخر



انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين مقتل شخص يدعي" ا.م.ب" متأثرا بإصاباته، بينما أصيب شخص آخر باصابات متفرقة ونقلت الإسعاف الجثة والمصاب للمستشفي تحت تصرف النيابة العامة.