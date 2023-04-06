اليوم السابع
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الخميس، 06 أبريل 2023 04:04 ص
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مصرع مُسن فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببورسعيد

الخميس، 06 أبريل 2023 04:00 ص
مصرع مُسن فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببورسعيد إسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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توفى المُسن الذى أُصيب بإصابات خطيرة، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين الذى وقع بشارع 23 يوليو بنطاق حي المناخ في محافظة بورسعيد. 
 
استقبل مستشفى السلام بورسعيد 3 مصابين نتيجة تصادم دراجتين بخاريتين أمام إحدى المولات بشارع 23 يوليو، وهم "فهمى عبد الملك فهمى أحمد" 74 سنة نزيف بالمخ وغيبوبة تامة، والحالة العامة سيئة، "عبد الله إبراهيم أحمد" 20 سنة كدمات وسحجات بالجسم، "يوسف أسامة أحمد" 16 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.
 
وتوفى فهمى عبد الملك فهمى، خلال التعامل الطبى معه داخل المستشفى، وتم وضع الجثة فى مشرحة مستشفى السلام بورسعيد. تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار بالنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والوقوف على ملابسات الحادث.

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