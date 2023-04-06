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مصرع شاب انفجرت فى جسده لعبة نارية أثناء استخدامها بالوادى الجديد

الخميس، 06 أبريل 2023 03:43 ص
مصرع شاب انفجرت فى جسده لعبة نارية أثناء استخدامها بالوادى الجديد إسعاف - أرشيفية
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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لقى شاب مصرعه، انفجرت فيه لعبة صواريخ "بازوكا"، مساء أمس الأربعاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى الفرافرة المركزى، ولكن لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته، تحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الداخلة العام، وتبين انفجار لعبة صواريخ "بازوكا" في جسم شاب تسببت في وفاته مباشرة، وذلك في قرية "أبو منقار" التابعة لمركز الفرافرة، ويدعى عمر رشاد عمر علي، 22 سنة، وجرى نقله لمشرحة مستشفى الداخلة العام.


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