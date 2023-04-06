وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أنه إذا ما تمت هذه الزيارة، كان بايدن سيصبح أول رئيس أمريكي في منصبه يزور المدينة الواقعة جنوب غرب اليابان، والتي ضربتها الولايات المتحدة بقنبلة ذرية بعد أن أسقطت قنبلة أخرى على هيروشيما في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية .

وكانت مصادر وصفت ب"المطلعة" قد صرحت في ديسمبر الماضي بأن اليابان والولايات المتحدة تدرسان إمكانية زيارة بايدن إلى مدينة ناجازاكي على هامش حضوره قمة مجموعة السبع المقرر انعقادها بمدينة هيروشيما .

وشنت الولايات المتحدة على مدينتي هيروشيما وناجازاكى هجوما نوويا ضد الإمبراطورية اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945، وقصفت المدينتين باستخدام قنابل ذرية بسبب رفض تنفيذ إعلان مؤتمر بوتسدام وكان نصه أن تستسلم اليابان استسلاما كاملا بدون أي شروط .