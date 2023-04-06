مسلسل "نور ورسالة النور".. يسلط الضوء على اهتمام الإسلام بالرحمة بالحيوان

كتب لؤى على

سلط مسلسل "نور ورسالة النور" فى حلقته اليوم الخميس، الضوء على "الرحمة بالحيوان" ، حيث يجد نور وليلى كلب جريح ويقررا الاستعانة بأستاذ عارف لإنقاذه، ولكن يوسف وعم فتحي يسخرا منهما لاهتمامهما واهتمام الأصدقاء برعاية الكلب الجريح، إلى أن يحدث موقف ليوسف يجعله يراجع نفسه خاصة، بعد أن يتعلم هو وعم فتحي من تطبيق رسالة النور أهمية الرحمة بالحيوان وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بكل الكائنات، الحلقة توعية للأطفال والكبار الذين يؤذون الحيوانات الضالة ويسخرون من كل من يتعامل مع الحيوان برحمة.

ولاقت حلقات المسلسل إعجاب المشاهدين الذين حرصوا على الإشادة به على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل العديد من أولياء الأمور دعوات وتوصيات بالحرص على متابعة الأطفال له؛ لما فيه من رسائل تربوية مهمة في وقت يحتاج الأطفال فيه لمثل هذا المحتوى الآمن المتسق مع الهوية الوطنية والقيم النبيلة، كما حرص بعض الأطفال على تسجيل إعجابهم في مقاطع مرئية تحدثوا فيها عن المسلسل وموضوعات الحلقات بشكل عفوى.