مدير البيئة بالشرقية: ضبط 41.5 طن أغذية منتهية الصلاحية وغلق 90 منشأة مخالفة

الشرقية- إيمان مهنى

جهود مكثفة تبذلها محافظة الشرقية، ممثلة فى إدارة شئون البيئة بإشراف المحافظ الدكتور ممدوح غراب، لتكثيف الرقابة على الأنشطة الصناعية والغذائية والمنشآت الصحية من أجل الحفاظ على الصحة العامة، والتصدى لمصانع برى السلم التى تروج لسلع مغشوشة.

وأكد المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة بمختلف اللجان التى تتبعها تتعاون مع الجهات الرقابية، لتتصدى بكل حزم لمعدومى الضمير، ولمصانع بير السلم، وكذلك لمخلفات المنشآت الصحية، والممثلة فى عدم التخلص الآمن من المخلفات الخطرة التى تضر بصحة المواطنين.

قائلا: لا تهاون فى صحة المواطن، ونتصدى لمصانع بير السلم بكل حزم ونحيل أصحابها للنيابة، موضحا أنه ضبط أكثر من مصنع فى مجال صناعة الألبان، يستخدم مدخلات الإنتاج غير مطابقة للاشتراطات الصحية، فعلى سبيل المثال ضبط 8 أطنان لبن مغشوش، تستخدم فى إنتاج الجبن الرومى، والذى على الفور أصدر المحافظ قرارا بغلق المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبها، ومصنع آخر غير مرخص " برى السلم" لإنتاج الألبان يستخدم مواد إنتاج مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مادة كيمياوية ليست مسرطنة ولكنها غير مصرح باستخدامها.

وأشار إلى أنه خلال عام واحد ضبط 41.5 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، كما أغلق 90 منشأة مخالفة، و120 منشأة غلق مؤقت لحين تقنين أوضاعها بما يوافق الاشتراطات البيئية والصحية.

وأكد أن أكثر مخالفات المنشآت الصحية الخاصة هى تسريب مخلفات الطبية الخطرة، وعدم التخلص الآمن منها، لافت أنه بالاشتراك مع الجهات الرقابية وجهنا ضاربة قاسمة لأحد معدومى الضمير والذى يجمع تلك المخلفات بغرض إعادة تدويرها بمنتجات تضر صحة الإنسان، حيث ضبطنا 14 طن مخلفات طبية خطرة قبل إعادة تدويرها.

أما فى مجال منشآت الصناعية، فتم ضبط مصنع لإنتاج دهانات البلاستيك، يستخدم مدخلات والمنتج مغشوش وغير مطابق للمعايير.

وتابع أنه خلال الشهرين الماضيين، شنت حملات مكبرة أسفرت عن تحرير 100 محضر وو غلق 23 منشأة مخالفة، فضلا عن إعدام 6 آلاف 249 كجم مواد غذائية "زيتون، جبن رومى، جبن أبيض، سكر، مخلل، حلوى للأطفال، أسماك، حليب، ملح، رنجة"، غير صالحة للاستخدام الآدمى، وضبط 5 آلاف 602 كجم دقيق وملح ومستلزمات إنتاج فاسدة.

عن خطة التوسع فى محطات تقوية شبكات المحمول، أكد الشناف، أن إنشاء محطة يخضع لضوابط صارمة، فالأبد أن تتوفر كافة اشتراطات التى وضعت ببروتوكول معايير الموضوعة من وزارت الصحة والبيئة والاتصالات، حتى يتم التصريح بإنشاء محطة، لافتا إلى أنه صدرت موافقات بإنشاء 33 محطة بعد التأكد من موافاتها للاشتراطات، فى قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى 43 آخرين بنطاق المحافظة، مؤكد أنه خلال أربع سنوات ماضية لم ترصد أى محطة مخالفة من حيث القدرة الإشعاعية، أو التأثير على المواطنين، لافتا أن هناك رقابة صارمة فى هذا الشأن حفاظا على المواطنين.

يذكر أن إدارة شئون البيئة تتبع وزارة التنمية المحلية، ويرأسها محافظ الإقليم وهى منوط بها الرقابة من أجل الحفاظ على البيئة والحافظ على الصحة العامة، وتعمل بقانون البيئة رقم 4 لسنة 94، وقانون 9 لسنة 2009 وتعديلاته.

الإدارة بمحافظة الشرقية مقسمة إلى وحدة التفتيش البيئى، والتى تضم عددا من اللجان وتختص بالتفتيش على منشآت مثل الغذائية والصناعية والصحية لكل لجنة نمط فى العمل وتتعاون مع الأجهزة الرقابية للتفتيش المستمر للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات البيئة.