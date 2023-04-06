مدرس بـ"إعلام القاهرة": مسلسلات المتحدة حققت إثراء للدراما المصرية

كتب محمد صبحى

أكدت الدكتورة سارة فوزى مدرس بقسم الاذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حققت إثراء للدراما المصرية واستعادت الريادة فى المنطقة العربية بموسم مسلسلات رمضان 2023، اذ تقدم دراما تناسب الكبار والأطفال وتلبى رغبات الأسرة المصرية.

وأضافت الدكتورة سارة فوزى فى تصريحات لـ " اليوم السابع " أن تقديمً الدراما الدينية مثل مسلسل رسالة الإمام مهم جدا خاصةً وأن الدراما المصرية لم تنتج هذا النوع من الدراما منذ فترات طويلة، موضحة أن هذه النوعية تساهم فى تشكيل شخصية النشئ لمعرفة سيرتها، كما أن الدراما الوطنية جزء لا يتجزأ من الدراما مثل مسلسل الكتيبة 101 ويجب التوسع فى إنتاج هذه النوعية على مدار العام لتحقيق عدة مكتسبات أولها شعور أسر الشهداء أن تضحيات ذريهم لم تذهب وتعريف الجمهور المصرى ببطولات وملاحم حقيقية للقوات المسلحة وأنها ليست أفلام سوبر هيرو مثل الأفلام التى تنتجها الدول الغربية والتى تضفى على جيوشهم هالة من القدسية، بالإضافة إلى أن هذه النوعية من الدراما تمنح الأطفال والنشئ قدوة مهمة كانت مفتقدة.

وأعربت الدكتورة سارة فوزى عن سعادتها بإنتاج الشركة المتحدة لمسلسل يحيى وكنوز الذى يحاكى الأطفال ويتم ترجمته بلغة الإشارة، مؤكدة أهمية هذه الدراما التى تقدم سيرة القدماء المصريين بطريقة سهلة ترفيهية وتوعية للأطفال بالتاريخ المصرى.