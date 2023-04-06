محكمة نيجيرية تحاكم ديك بسبب شكوى السكان من صوته المزعج

كتب محمد جمال

ذكرت صحيفة " صحراء ريبورتس" أن محكمة نيجيرية قامت بمحاكمة ديك، وذلك بعد أن اشتكى المحيطون به من صوته، وقضت المحكمة بمنح صاحبه مهلة إلى غد الجمعة للتخلص منه.



الديك

وذكرت المحكمة أنها منحت مالك الديك الصاخب حتى غدا الجمعة، وذلك للتخلص منه بعد شكوى من تلوث ضوضاء من الجيران، وأعلنت المحكمة في مدينة كانو الشمالية، أن الديك الصغير مصدر إزعاج للحي بسبب صراخه المستمر الذي قال اثنان من الجيران إنه حرمهما من النوم.

وقال أحد الجيران، يوسف محمد، للمحكمة، إن صراخ الديك يعد انتهاكًا لحقه في النوم الهادئ، فيما أخبر إسياكو شويبو صاحب الديك المحكمة أنه اشترى الطائر للاحتفال بيوم الجمعة العظيمة وطلب إعطائه حتى يوم المسيحيين المقدس قبل قتله فى وليمة عائلية.

وبالفعل وافقت القاضية حليمة والي على الطلب، ولكنها حذرته بمنع الديك الصغير من التجول فى المنطقة وإزعاج السكان، كما أُمر المالك بالتأكد من التخلص من الطائر يوم الجمعة كما وعد وإلا سيواجه عقوبة.