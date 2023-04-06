محافظ القليوبية يتابع مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

ناقش عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا، وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ، المشروعات التي تم الانتهاء منها، وجار توصيل المرافق لها بالتنسيق مع كافة القطاعات، فضلا عن مناقشة خطوات تسليم المشروعات التي تم الانتهاء منها لجهات الولاية تمهيدا لتشغيلها، وتشمل الوحدات الصحية والكباري ومجمعات الخدمات ومراكز تنمية الأسرة وغيرها من المشروعات، والتي سيتم من خلالها تقديم كافة الخدمات للمواطنين في القرى.

وأكد المحافظ، أنه بالنسبة لمشروعات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، فقد بلغت نسبة التنفيذ 94.2%، وبالنسبة لمشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي فقد بلغت نسبة التنفيذ 99.7%، وبلغت نسبة تنفيذ الغاز 79%، والمصرية للاتصالات 60%، والري 86%، والأبنية التعليمية 100%.

وبالنسبة لمشروعات الجهاز المركزي للتعمير فقد بلغ نسبة تنفيذ المجمعات الخدمية 100%، والمجمعات الزراعية 100%، ومراكز الشباب 92%، والوحدات الصحية 73%، والكهرباء 78%، والوحدات الاجتماعية 54%، والطرق الداخلية 45%، ونقاط الإطفاء 35%، والمواقف 12%.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات الهامة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية.

ووجه المحافظ، بتضافر كافة الجهود لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات، مؤكدًا على رئيس مدينة شبين القناطر بالإشراف الميداني اليومي على أعمال المقاولين بمواقع الاعمال الإنشائية والعمل على إزالة أي معوقات تواجه التنفيذ أو التسليم لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية لتطوير الريف المصري وتحسين جودة حياه المواطنين للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

كما وجه المحافظ، بزيادة عدد العمالة وتكثيف العمل طوال اليوم على الفترتين (الصباحية – المسائية)، والعمل على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال، مؤكداً على أنه يتم تنظيم جولات ميدانية أسبوعية لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

ووجه المحافظ، الأجهزة بتقديم كافة سبل الدعم وتسهيل الإجراءات لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ كافة المشروعات لإنهائها في توقيتاتها المحددة مسبقا، موجها السكرتير العام وفريق عمل المشروع بالمتابعة المستمرة للمشروعات ونسب تنفيذها، بالتنسيق مع مسئولي جهاز التعمير والشركات المنفذة للمشروعات، ومراجعتها على أرض الواقع، وحصر المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل، ومدى جاهزيتها للتسليم وإعداد تقرير تفصيلي بذلك.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، ومديري الشباب والرياضة والزراعة والتضامن الاجتماعي وممثل عن الجامعة ومؤسسة حياة كريمة والاتصالات والأبنية التعليمية والكهرباء والطرق والبريد والقوي العاملة والطب البيطري والري والإسكان ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والغاز والتليفونات ومدير البيئة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والإسعاف وهيئة الطرق والكباري والمشروعات والتواصل المجتمعي والمبادرات الشبابية والمجلس القومي للمرأة والمكتب الفني.



المشاركين بالاجتماع



جانب من الاجتماع



جانب من الحضور



خلال اجتماع محافظ القليوبية



