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لمحة بالقانون.. بخطوات بسيطة ازاى تستخرج الفيش الجنائى خلال دقائق معدودة

الخميس، 06 أبريل 2023 08:00 م
لمحة بالقانون.. بخطوات بسيطة ازاى تستخرج الفيش الجنائى خلال دقائق معدودة وزارة الداخلية
كتب إيهاب المهندس

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الفيش الجنائى هو الصحيفة الخاصة بكل مواطن، وتظهر هل هذا الشخص متهما فى قضايا أو صادر ضده أحكام، وهو من الأوراق المطلوبة للتقدم لوظيفة أو السفر للخارج.

وفى ظل التقدم التكنولوجى يتم استخراج الفيش الجنائى خلال دقائق معدودة، ويتم استخراجه من أقسام الشرطة أو الأدلة الجنائية بالعباسية، ويحتاج الفيش لبعض الأوراق ومنها..

ـ يجب على الشخص الراغب فى استخراج الفيش أن يكون معه بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر ساري.

ــ للمواطن الذى لم يبلغ عمره الـ16 عاما عليه احضار شهادة الميلاد.

ــ بطاقة إقامة للأجانب المقيمين داخل البلاد.

ـ سداد الرسوم واستلام الفيش.

وخلال سلسلة حلقات لمحة قانونية، والتى تقدم خلال شهر رمضان سنقدم لمتابعى "اليوم السابع" معلومات ونصائح قانونية قد لا يعلمها البعض.


الفيش الجنائى

الامن العام

الفيش

وزاره الداخليه



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