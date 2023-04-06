أثبتت لغة الجسد نجاح العديد من نجوم دراما رمضان وكيفية إتقانهم للدور، فكان فى المقدمة النجم محمد رمضان فى مسلسل جعفر العمدة والنجم ياسر جلال فى مسلسل علاقة مشروعة.



لغة الجسد دليل نجاح نجوم مسلسلات رمضان (

محمد رمضان .. جعفر العمدة

لغة جسده كانت قادرة على توصيل المعلومة



لغة الجسد دليل نجاح نجوم مسلسلات رمضان (2)

تتمثل لغة جسد محمد رمضان فى مسلسل جعفر العمدة فى اتقانه لنظراته وحركات اليد التى ترتفع فوق الرأس تدل على الثقة والدراسة القوية للدور

نجح رمضان فى جعل الجمهور يتقمص معه الشخصية بسبب دلالات لغة جسده

حرص على استخدام وجهه بشكل أكثر وبحركات معبرة عن الموقف

هالة صدقى.. صفصف



لغة الجسد دليل نجاح نجوم مسلسلات رمضان (3)

لغة جسدها فاقت التوقعات

تحكمت بلغة جسدها ببراعة

تنتقل من المزاح إلى النقد القاسى ببراعة فى ثوانٍ معدودة

تمكنت من خطف نظر الجمهور بشدة

ياسر جلال فى علاقة مشروعة



لغة الجسد دليل نجاح نجوم مسلسلات رمضان (4)

تفوق هذه السنة على نفسه

كان حريصا على إصدار إشارات مختلفة وجديدة وغير تقليدية تجعله متمكنا من أداء الدور بدون خوف

نجح فى أن يعيش فى الدور بشكل قوى

حقق توازنا بين الزوج المثالى العاشق لزوجته والرجل الذى يخدع زوجته وكان يتنقل بذكاء بين الدورين

يسرا اللوزى فى مسلسل جميلة



لغة الجسد دليل نجاح نجوم مسلسلات رمضان (5)

كانت مبهرة بلغة جسدها وتجسيدها لدورها بقوة

تفوقت وأتقنت الدور فى تجسيد الشخصية الشريرة التى ليس لها مبدأ فى الحياة