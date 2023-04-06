كيفية تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.. غدا على اليوم السابع

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، في مقدمتها كيفية تعظيم الاستفادة من أصول الدولة..

واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..







"مدبولى" يتابع جهود تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.. مجلس الوزراء يستعرض أصول تتمتع بإطلالة على نهر النيل فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة لاستغلالها وطرحها للاستثمار



3.6% ارتفاعا بالصادرات الهندسية خلال فبراير





رسالة من رئيس المجلس الرئاسى اليمنى للرئيس السيسى.. "شكرى" يؤكد على دعم القاهرة للحكومة اليمنية.. و«العليمى»: أمن مصر المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى



حياة كريمة.. المبادرة الرئاسية تغير واقع قرى ساقية موسى والسرو وحرز فى المنيا.. تنفيذ 3482 مشروعا فى 19 قطاعا خدميا.. و"الصرف الصحى والصحة والكهرباء والتعليم» أبرز المشروعات





أكرم القصاص يكتب: دراما وتشويش.. وثائق الكتيبة 101 فى مواجهة منصات دعم الإرهاب



هل انتهى عصر التغريد فى تويتر؟.. "ماسك" يخوض مغامرة جديدة عبر تغيير شعار تويتر من "الطائر الأزرق" لـ «كلب شيبا - إينو».. أسباب عديدة خلف التغيير أبرزها أسلوب الملياردير الشهير غير التقليدى في التسويق





صفارة أحمد أمين وبوق توت عنخ آمون الاقتباس من أساطير الحضارة القديمة يثرى الدراما فى رمضان.. شفيق يسرق آلة نفخ أثرية من سيوة لتعيده إلى الماضى.. ومعلومات مغلوطة حول بوق الملك الذهبى



سوق الكانتو.. بداية هادئة لمسلسل ملىء بالصراعات وغنى بالعناصر الفنية المميزة.. أمير كرارة يغير من جلده.. ومى عز الدين تختار أدوارها بعناية وذكاء.. وفتحى عبدالوهاب يقدم أحد أهم أدواره.. والمسلسل يكشف سر إجادة المخرج فى اختيار النجوم



