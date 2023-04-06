وأضاف تشاو - خلال لقائه بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى بكين اليوم ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية - أنه يتعين على الهيئتين التشريعيتين في الصين وفرنسا مواصلة الاستفادة بشكل جيد من آلية التبادل المنتظم لمشاركة الخبرات التشريعية وتعزيز التبادلات الثقافية، وترسيخ الدعم العام للعلاقات بين الصين وفرنسا.

من جانبه أشاد ماكرون بالتنمية السليمة للعلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن فرنسا ملتزمة بتطوير العلاقات مع الصين بشكل مستقل ومتعدد لتعزيز التعاون بشكل أكبر في الاقتصاد والتجارة والثقافة والتبادلات بين الهيئتين التشريعيتين للبلدين.