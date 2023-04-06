فعاليات متنوعة لجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر فى شهر رمضان.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت كليات جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، فعاليات متنوعة خلال شهر رمضان المبارك، حيث نظمت كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، زيارة ميدانية لطلاب برنامج تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر إلى معبد الأقصر، تماشيًا مع الدراسة النظرية للعام الجامعى 2022-2023، تحت إشراف الدكتور سلامة عمار محمد، الأستاذ المساعد ببرنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر والمدرس المساعد سارة والمعيدة هاجر أحمد، أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية، . وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور سلامة عمار، أن الزيارة تناولت تعريف الطلاب على أهم العناصر المكونة لاتجاه السائح Tourist attitude والتى تتمثل فى الجانب المعرفى والتأثيرى ومدى الاستجابة فى التعامل مع الأثر والمرشد السياحى من خلال استقراء سلوك السائح Tourist Behavior فى التعامل مع الأثر بالتطبيق على معبد الأقصر، مشيرًا إلى أنه جرى تكوين مجموعات من الطلاب فيما بينهم وسجلوا ملاحظات حول تعامل السائح مع الأثر ومدى استجابة السائح لشرح المرشد، واهتمامه بالقيمة الأثرية والحضارية لمعبد الأقصر، من خلال الملاحظة دون التداخل مع السائح، ومن ثم تصميم استبيان للتعرف على رغبات السائحين وميولهم، بناء على الملاحظات التى دونتها كل مجموعة من الطلاب والطالبات.

واستهدفت الزيارة أيضا كيفية استنباط إتجاه السائح والعناصر المكونة لهذا الإتجاه، وكيفية استقراء سلوك السائح من خلال الملاحظة فى إطار التطبيق العملى لمادة سلوك السائح، لضمان عمل ربط الإطار النظرى بالإطار التطبيقى لمقرر سلوك السائح لدى الطلاب والطالبات.

وفى نفس السياق نظم اتحاد طلاب جامعة طيبة التكنولوجية، زيارة ترفيهية لدار الشابات المسلمات بالأقصر، للاحتفال مع الأطفال بيوم اليتيم، تحت إشراف إيمان دردير، مسؤول رعاية الطلاب المركزية بالجامعة، والمعيد أحمد مصطفى، والمعيدة سارة عبد الناجى، أعضاء هيئة التدريس المعاونة، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووزع طلاب الجامعة، هدايا عينية ونقدية وألعاب وبلالين على الأطفال، أضفت على نفوسهن السعادة والرضا، كما اشتملت الزيارة على تنظيم فقرة ترفيهية تضمنت أسئلة عامة وثقافية وإنشاد دينى ومدائح وفقرة غنائية، فى جو من البهجة والسرور.

ومن جانبه أشاد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، بتلك الزيارة الرائعة التى بادر بها اتحاد الطلاب للاحتفال بيوم اليتيم، مؤكدًا أن إكرام الأطفال الأيتام واحتضانهم من أوجب الفروض الإنسانية، ويجب إكرامهم وإسعادهم ورعايتهم، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تعكس صورة من صور التكافل الاجتماعى للجامعة فى تقديم الرعاية والاهتمام بالأطفال بصورة عامة والأيتام بصفة خاصة.



إحتفال بيوم اليتيم مع أطفال الشابات المسلمات بالأقصر



الإحتفال بيوم اليتيم مع أطفال الشابات المسلمات بالأقصر



زيارة علمية لطلبة السياحة والفنادق بجامعة طيبة فى معبد الأقصر



زيارة علمية لمعبد الأقصر لطلبة جامعة طيبة التكنولوجية



طلبة جامعة طيبة فى زيارتهم لمعبد الأقصر