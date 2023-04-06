فصل الكهرباء عن محطة محولات غرب المحلة اليوم لإجراء اختيارات على المغذيات

أعلنت شركة كهرباء محافظة الغربية، انقطاع التيار الكهربائى عن محطة محولات غرب المحلة الكبرى ومحطة محولات كفر حجازى، وذلك اليوم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا، لعمل اختبارات على جميع المغذيات جهد 11 ك ف.

وأضافت الشركة أن المناطق التى سوف تتأثر بانقطاع التيار هى "مصانع الهياتم، دخول لوحة كفر الشيخ، ميت الليت هاشم" وناشدت الشركة مواطنى تلك المناطق والمستشفيات والمخابز والمحال التجارية توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.

وفى سياق آخر أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فتح باب التقدم للاشتراك فى برنامج التدريب الصيفى لطلبة الجامعات والمعاهد العليا ومعاهد إعداد الفنيين فى المجالات (الهندسى والفنى والتجاري) فيما عدا الطلبة بالسنوات النهائية.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن المستندات المطلوبة هى خطاب موجه من الكلية أو المعهد معتمد موضحا به (اسم الطالب رباعيا – تاريخ وجهة الميلاد – السنة والتخصص) رقم الموبايل واتس اب – صورة بطاقة الرقم القومى )، وسداد رسوم الالتحاق لطلبة الجامعات والمعاهد الحكومية 200 جنيها مصريا والطلبة من الجامعات والمعاهد الخاصة 500 جنيه مصري.

وقال البيان إنه على من يرغب بالالتحاق ببرنامج التدريب الصيفى التقدم بمقر قطاع التدريب بالشركة (طنطا / سبرباى اول مدخل كفر الشيخ) اعتبارا من 15/4/2023 حتى 15/5/2023، ومن المقرر أن يتم بدء البرنامج اعتبارا من شهر يوليو 2023 وسيتم إخطار المتقدمين بموعد التدريب فيما بعد.