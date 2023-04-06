"فتحى" أشهر صانع كنافة بلدى بالشرقية منذ 40 عاما وزبائنه من محافظات مجاورة

الحاج فتحى عوض أشهر وأقدم صانع الكنافة البلدى، يعمل فى هذه المهنة منذ 40 عاما بكفر صقر محافظة الشرقية، كشف عن أسرار المهنة وعن زبائنه الذين يأتون إليه كل عام من المحافظات المجاورة.

وأكد أنه يعشق هذه المهنة وبدأها وسنه 15 سنة وينتظر رمضان من كل عام، ويقوم ببناء الفرن الخاص بصناعة الكنافة البلدى، خاصة وأنه لا يعرف أحد طريقة بنائها إلا هو، ويحرص على عمل عجينة الكنافة من أفضل أنواع الدقيق.

وأضاف أن أسعاره غير مرتفعة ورغم أن زبائنه من المحافظات المجاورة ويأتون له متحملين عناء السفر فى الصيام، وهذا يجعله لم يغالى فى سعر كيلو الكنافة.

وتابع أشهر بائع كنافة فى الشرقية، أن زبائنه يعرفونه بالاسم ويأتون إليه من كل مكان وأن الأمانة وجودة المنتج هما سر استمراره حتى الآن وإقبال المواطنين عليه لشراء متطلبات الشهر الكريم من الكنافة والقطايف وأن الكنافة البلدى لها العديد من المميزات منها أنها تكون طرية وطعمها أفضل لافتا أن عمله يبدأ من بعد السحور حيث يبدأ فى الإعداد للمعجنات حتى ينطلقوا فى إنتاج القطايف بأشكالها والكنافة البلدى على أن يبدأ عمل تسويه الكنافة على الفرن البلدى منذ الساعة 7 صباحا ومعه نجله أحمد ومحمد.

منذ بداية الشهر وحتى عيد الفطر وعقب نهاية شهر رمضان المبارك تقوم بهدم القرن وترك المكان.