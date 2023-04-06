غرفة الطباعة والتغليف تكرم 4 من قيادات القطاع خلال حفل السحور السنوي

كتب إسلام سعيد

نظمت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات حفل السحور السنوي بمشاركة عدد كبير من الشركات الأعضاء وممثلين عن الجهات الحكومية والغرف الصناعية، وكذلك تم تكريم عدد من قيادات القطاع منهم المهندس عادل علام و المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والمهندس حمدى القبيصي والمهندس كامل عمران و ماهر منير خليل.

وفي بداية كلمته رحب المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة بالضيوف والحضور كما استعرض أبرز انجازات الغرفة خلال 2022، مشيراً إلي التواصل الدائم مع شركتى قنا و ادفو لإنتاج الورق محلياً لمناقشة انعكاسات زيادة أسعار الورق على اسعار المنتجات الطباعية.

وكشف "إلياس" عن العمل على عدد من المشاريع التنموية مع الوكالة الالمانية GIZ لتطوير قطاع الطباعة والتغليف مثل مشروع إزدهار والذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه بإجمالى عدد 11 شركة فى محافظة القاهرة الكبرى، وإطلاق المرحلة الثانية بإجمالى عدد 14 شركة فى محافظة الإسكندرية .

وأعلن رئيس غرفة الطباعة عن إطلاق مشروع تطوير قطاع الطباعة والتغليف بواسطة شركة ماكنزى الأمريكية، بجانب تطوير أداء الغرفة وتحديث منظومة العمل بداخلها وإعادة هيكلة الموارد البشرية وتجديد العمل فى الغرفة بكافة أنشطتها لتعمل بنظام Digital ، وهذا يتم بالتعاون مع شركة أجياد

ومن جانب آخر أعلن عن ربط فروع الغرفة بالمقر الرئيسى بمبنى اتحاد الصناعات رقمياً ، وكذلك إطلاق جائزة الابتكار لعدد 60 شركة فى مجال التعبئة والتغليف والتدريب والاعداد للمطابع لإختيار افضل إبتكار فى الربع الثالث من عام 2023 .

وأشار إلى العمل على عدة مشروعات مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية Unido منها إعداد ملف الإشتراك فى المنظمة الدولية للتغليف WPO ودراسة إنشاء مركز التغليف القومى لجمهورية مصر العربية ودراسة عمل إجراء المسابقة الدولية Star Pack فى جمهورية مصر العربية .

وكشف المهندس نديم إلياس، عن الانتهاء من مشروع الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطباعة والتغليف والذي تم الإنتهاء منه وخرج بنتائج وتوصيات ورؤية واضحة لتطوير القطاع

كما شارك في احتفالية السحور، اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس والدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، والسيد محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب وأعضاء لجنة الكتاب أحمد رشاد الدار المصرية اللبنانية وفادي جريس مكتبة الانجلو وشريف العربي دار العربي للنشر والتوزيع وعلى عبد المنعم دار سما للنشر والتوزيع، د. شيرين خلاف المشرف علي الادارة المركزية للتجارة و الصناعة والسياحة بوزارة التخطيط، د. هبة جامع المدير التنفيذي لغرفة صناعات التكنولوجيا، ومحمد عزت نائب مدير مشروع الإبتكار في القطاع الخاص الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، د. تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وشارك أيضا هبة سهيل مدير إدارة المعارض والبعثات بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وداليا قابيل وتامر صفوت من كونسبت لتنظيم المعارض، وأحمد فاروق من GIZ، د. نزار سامي إستشاري الابتكار ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، المهندس شريف المعلم رئيس مجلس إدارة الشروق للورق والكرتون، رياض الكيلاني رئيس مجلس إدارة روتوغرافيا مصر.