عناوين مكاتب الاشتراكات بخطوط مترو الأنفاق الثلاثة والأوراق المطلوبة

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل أماكن مكاتب اشتراكات المترو بمحطات الخطوط الثلاثة للمترو، وتستقبل الطلبات من جمهور المواطنين او الطلاب.

مكاتب الإشتراكات بالخط الأول

حلوان /عين حلوان / جامعة حلوان / المعادي /دار السلام / الزهراء / احمد عرابى، الشهداء، منشية الصدر/ حدائق الزيتون / عين شمس / عزبة النخل / المرج القديمة / المرج الجديدة.

الخط الثاني

كلية الزراعة / المظلات / روض الفرج / مسرة / الشهداء / العتبة / الدقي / جامعة القاهرة / الجيزة / المنيب.

الخط الثالث

العتبة 3 / العباسية / هليوبوليس / عدلي منصور

عناوين مكاتب الاشتراكات

وفى النقاط التالية نوضح كيف تستخرج اشتراك مترو الأنفاق والأوراق المطلوبة لكل الفئات سواء الجمهور العادى أو الطلاب أو ذوى الهمم وكبار السن.

1. التوجه الي اقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة.

2. شراء الاستمارة المناسبة للاشتراك طبقاً للوظيفة وملئ الاستمارة بالبيانات المطلوبة ( مثل محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة ...... الخ ) مع وضع 2 صورة شخصية 4x6 علي الاستمارة.

3. ختم الاستمارة من جهة العمل التابع لها (الجيش - الشرطة - ذوي الاحتياجات الخاصة... إلخ )

4. تقديم الاستمارة إلي مكتب الاشتراكات مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن دون 16 عام ، تقديم صورة من الكارنية (مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والشرطة .... الخ).

5. اشتراكات الجمهور يتم استخراجها بدون ختم.

6. استخراج الاشتراك للطلبة :

• يتم شراء استمارة طلبه ووضع عدد 2 صورة شخصيه 4x6 .

• تختم الصورة الأولى نص على الصورة ونصف على الاستمارة ، وتختم الصورة الثانية من الخلف تعتمد الاستمارة وتختم بشعار الجمهورية من شئون الطلاب.

• يرفق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب.

• يرفق بالاستمارة صورة إيصال المصاريف أول صورة كارنية السنة الدراسية الحالية أو السابقة.

• يكتب رقم موبايل الطالب أو ولى أمره على الاستمارة للضرورة.

• يستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط .

7. يستخدم الاشتراك لحاملة فقط حتى لا تعرض نفسك لغرامة مالية.