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"عبد الرحمن" طالب ثانوى بدرجة فنان تشكيلى.. يبدع فى رسم بورتريهات الفنانين

الخميس، 06 أبريل 2023 05:00 ص
"عبد الرحمن" طالب ثانوى بدرجة فنان تشكيلى.. يبدع فى رسم بورتريهات الفنانين الطالب عبد الرحمن
دمياط معتز الشربينى

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الموهبة الحقيقية تكشف دائما عن نفسها مبكرا، ولاسيما فى مجال الرسم والفنون التشكيلية، "اليوم السابع" يلتقى مع فنان تشكيلى كشف عن موهبته مبكرا وظل يعمل عليها حتى اصبح احد المواهب المبشرة فى دمياط.

 

عبد الرحمن أبو غربية البالغ من العمر 16 عاما طالب بالصف الأول الثانوى، بدأ الرسم مبكرا فى سن 3 سنوات وجذبته حجرة التربية الفنية بالمدرسة وبدأ رحلته مع الاسكتش والألوان والخطوط الأولى التى كانت تلقى قبول واستحسان من معلميه. 

 

وقال عبد الرحمن أبو غربية: "بدأت الرسم بالقلم الرصاص وحاليا استخدم خامات الوان الزيت والفحم والرصاص والاكريلك، وأقوم حاليا برسم بورتريهات وطبيعة صامتة بالخامات المختلفة".

 

وتابع عبد الرحمن: "شاركت فى 6 معارض فى محافظة دمياط وحصلت هذا العام على جائزة سوبر ستار الموهوبين على مستوى المحافظة، منها معرض فى قصر ثقافة دمياط الجديدة لطلبة كلية التربية النوعية، معرض فى قصر ثقافة دمياط الجديدة، معرضين ريشة فنان فى مكتبة مصر العامة، معرض ختام الانشطة المدرسية، وأهوى رسم البورتريهات وخاصة الشخصيات العامة والفنانين، وشاركت فى رسم وتجميل جدران المدرسة، واملك رصيد من اللوحات التى تؤهلنى لعمل معرض فني"

 

وأشار عبدالرحمن ابو غربية إلى أن الفن والرسم أولى اهتماماته ويتمنى أن يصبح فنان عالمى ويسافر بفنه دول العالم ويشارك فى المعارض الدولية، موجها الشكر لأسرته التى وقفت بجانبه ودعمته منذ الصغر وكذلك معلميه فى المراحل التعليمية المختلفة.

 

بورتريه للفنان ماجد الكدوانى
بورتريه للفنان ماجد الكدوانى

 
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