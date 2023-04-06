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ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في مدينة 15 مايو

الخميس، 06 أبريل 2023 12:16 م
ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في مدينة 15 مايو حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.
 
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط (5 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه"ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 9 أمتار.. كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
 
 

وزارة الداخلية

حملة امنية

اخبار الحوادث

امن القاهرة

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