ضبط 2 طن حليب بودره مجهول المصدر بمصنع مواد غذائية بالعاشر من رمضان

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ،2 طن حليب بودره مجهول المصدر داخل أحد مصانع المواد الغذائية خلال حملات تموينية مفاجئة بالعاشر من رمضان للتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

نفذت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة تفتيشية برئاسة محمود احمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشو الإدارة حملة للمرور على الأنشطة التجارية والتموينيه وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي:تحرير المحضر رقم 991 لسنه 2023 جنح ثان العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على 100 شيكاره حليب بودره زنه الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن 2 طن حليب بودره مجهول المصدر (بدون فواتير دالة على مصدرها) على ذمة المحضر.

وتحرير2 محضر ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم وجود شهادة صحيه للعاملين في مجال الأغذية، ومحضرين ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.