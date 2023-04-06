ضبط وتشميع مخزن غير مرخص يُستخدم لتخزين الأدوية المستوردة بالإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأستمرار حملات الرقابة على الأسواق والمنشأت التجارية والصيدليات والتأكد من ضبط الأسعار والتصدى لأى ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق او إخفاء السلع

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية وإزالة الإشغالات وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالسلع والأسعار ، مؤكدا علي طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.

وفي هذا الصدد، قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق حملة مكبرة للتفتيش علي المنشأت التجارية والصيدليات، إستهدفت منطقتى جليم وسان ستيفانو بنطاق الحي وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص تابع لإحدى الصيدليات يتم استخدامه لتخزين الأدوية المستوردة بالمخالفة للقانون بالإضافة إلى إدارته من قبل غير المختصين ، حيث تم غلق وتشميع المخزن وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من قبل التفتيش الصيدلي والجهات المعنية بالحي.

وتوجهت الحملة إلى طريق الحرية بدءا من منطقة جليم وشارع أحمد فتحي جليم ، مرورا بشارع عبد السلام عارف ومنطقة جناكليس وسان ستيفانو ️وأسفرت الحملة عن تحرير 33 محضر متنوع ، والتحفظ على 81 حالة إشغال متنوع وتحصيل 7 آلاف جنيه مديونيات صرف صحي.

شارك في الحملة وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم والمكتب الفني للمحافظ، وإدارات المتابعة الميدانية وإشغال الطريق وممثلي الطب البيطري والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وشركة الصرف الصحي وصرف صحي شرق ، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية ورخص المحلات والإيرادات واللجان والمجالس وشركة نهضة مصر.