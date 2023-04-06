ضبط مليونى قطعة ألعاب نارية في القاهرة والمنصورة

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية) حال تواجده بدائرة القسم لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية.. وبحوزته (831 قطعة ألعاب نارية "محدثات صوت مختلفة الأشكال والأحجام" بمواجهته أقر بقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم وكراً لتخزين الألعاب النارية .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه..وعُثر بحوزته على41 كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية بإجمالي عدد (1,200,000) مليون ومائتان ألف وحدة ألعاب نارية "مُختلفة الأحجـــام") وبمواجهتـــه اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته (عدد 6 كراتين تحوى كمية من الألعاب النارية بإجمالي عدد (12848) وحدة ألعاب نارية "مُختلفة الأحجـــام") وبمواجهتـــه اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار .