ضبط مخبزين لتهريبهما 31 شيكارة دقيق مدعم فى البحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة ، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات تحت إشراف المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية عن تحرير 37 محضرا لمخابز بلدية بمركزى دمنهور وإيتاى البارود لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات و كذلك ضبط مخبزين لتهريبهما 31 شيكارة دقيق مدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانون حيال المخالفين.

من جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين على، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددا على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.



