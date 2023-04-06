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ضبط لص يسرق الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة في القاهرة

الخميس، 06 أبريل 2023 12:16 م
ضبط لص يسرق الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة في القاهرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.
 
 
 
أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من (أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة – مقيم بدائرة القسم) مفادها تردد (أحد الأشخاص) على المحل المٌشار إليه وعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.
 
 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (عامل ، مقيم بمحافظة الشرقية ) ، وبحوزته (3 هواتف محمولة) وجميعهم مجهولين المصدر.. وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" ، وأقر بأن المضبوطات بحيازته من متحصلات عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب المُشار إليه باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، واتهموه بالسرقة.

وزارة الداخلية

اخبار الحوادث

امن القاهرة

جريمة سرقة



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