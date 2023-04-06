ضبط صاحب مخبز وزوجته لاستيلائهما على حصص تموينية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

نجحت الداخلية فى ضبط صاحب مخبز وزوجته لقيامهما بتجميع البطاقات التموينية للاستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم الخاصة بالمواطنين بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب مخبز "كائن بدائرة قسم شرطة المرج" وزوجته – مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين ، بقصد استخدامها فى الاستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم باستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز ملكهما لتحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" ، وبحوزتهما (235 بطاقة تموينية - ماكينة صرف خبز) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.