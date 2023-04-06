ضبط المتهمين بالتشاجر بالقليوبية بسبب سيدتين

كتب محمود عبد الراضى

عقب رصد الأجهزة الأمنية استغاثة واردة عبر موقع فيس بوك، مدعومةً بصور تتضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام شخصين بالتعدى على شقيقيها وإصابتهما والهرب، وقيامهما بإرسال تهديدات لأسرتها، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات بإستقبالها طرفى مشاجرة ، طرف أول (سيدتين و3 أشخاص- مصابين بجروح متفرقة بالجسم) – طرف ثان (شخصين – أحدهم مصاب بجرح بالجسم).

تم الانتقال فى حينه وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين الطرفين لقيام أحد الأشخاص من الطرف الثانى بمعاكسة السيدتين من الطرف الأول، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحد أفراد الطرف الثانى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين عدم صحة ادعاء هروب الطرف الثانى وإرسالهما تهديدات لأسرة الشاكية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.