ضبط أقراص مخدرة بحوزة ديلر فى القاهرة قبل ترويجها على عملائه

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

نجحت الداخلية فى ضبط كمية من الأقراص المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالأقراص المخدرة مُتخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته (1140 قرص مخدر من أقراص "الباركينول ، الأموتريل" – مبلغ مالى).. وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.