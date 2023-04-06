صفارة 23 إبريل .. نداء طوارئ تجريبى على هواتف البريطانيين.. اعرف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة الجارديان إنه سيتم إجراء أول اختبار لنظام تحذير عام يرسل تنبيهات إلى الهواتف المحمولة فى المملكة المتحدة فى الساعة 3 مساء يوم الأحد 23 أبريل، حيث ستصدر عن الهواتف صفارة انذار وسيستمر في الاهتزاز 10 ثواني.

تم تصميم نظام تنبيهات الطوارئ لبث رسائل عاجلة في حالة وقوع كارثة مثل الفيضانات الشديدة أو الحرائق أو الطقس القاسي، وتوجد أنظمة مماثلة في بلدان أخرى ، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وهولندا واليابان.

وبحسب التقرير تم اختباره في شرق سوفولك وريدينج ، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها الدولة بأكملها إنذارًا حيث ستصدر الهواتف المحمولة المزودة بإشارة 4G أو 5G صوت عالي يشبه صفارات الإنذار ، وستتلقى رسالة على شاشتها الرئيسية وتهتز لمدة تصل إلى 10 ثوان.

قال مستشار دوقية لانكستر ، أوليفر دودن: "ضع التاريخ في يومياتك - في الساعة 3 مساءً يوم 23 أبريل ، سنختبر نظامنا الوطني الجديد لتنبيهات الطوارئ .. تشغيل هذا النظام مع الاختبار الوطني يعني أن لدينا أداة أخرى في مجموعة أدواتنا للحفاظ على سلامة الجمهور في حالات الطوارئ التي تهدد الحياة. يمكن أن يكون الصوت هو الذي ينقذ حياتك ".

تم انتقاد الحكومة خلال الوباء لتخلفها عن البلدان الأخرى في التكنولوجيا وتجاهلها مرارًا وتكرارًا النتائج التي توصلت إليها بأن نظام رسائل الطوارئ يمكن أن يساعد بريطانيا في وقت الأزمات، حيث استخدمت دول مثل هولندا وكوريا الجنوبية التنبيهات للسيطرة على انتشار كوفيد.

بعد الاختبار، تقول الحكومة إنه لن يتم إرسال الرسائل إلا إذا كان هناك تهديد مباشر على الحياة، ومن المتوقع أن تصل الرسائل العاجلة إلى ما يقرب من 90% من الهواتف وستكون قادرة على إعطاء إرشادات حول كيفية الاستجابة لحالات الطوارئ.