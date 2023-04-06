اليوم السابع
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صحيفة: إصابة رئيس وزراء إيطاليا السابق برلسكونى بسرطان الدم

الخميس، 06 أبريل 2023 08:14 ص
صحيفة: إصابة رئيس وزراء إيطاليا السابق برلسكونى بسرطان الدم سيلفيو برلسكوني
وكالات

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قال مصدر مطلع، الخميس، إن رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني مصاب بسرطان الدم، مؤكداً ما أوردته صحيفة "كورييري ديلا سيرا" اليومية

وكان قد نقل برلسكونى (86 عاماً) إلى المستشفى بسبب مشكلة فى القلب أمس الأربعاء.

 


برلسكونى

ايطاليا

سرطان الدم

سيلفيو برلسكوني



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