صحيفة: إصابة رئيس وزراء إيطاليا السابق برلسكونى بسرطان الدم

وكالات

قال مصدر مطلع، الخميس، إن رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني مصاب بسرطان الدم، مؤكداً ما أوردته صحيفة "كورييري ديلا سيرا" اليومية

وكان قد نقل برلسكونى (86 عاماً) إلى المستشفى بسبب مشكلة فى القلب أمس الأربعاء.