"صحة القليوبية" تختتم دورة البروتوكول الموحد والدليل الإرشادى بمستشفيات الحميات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت إدارة مستشفيات الحميات بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، انتهاء فعاليات الدورة التدريبية على البروتوكول الموحد والدليل الإرشادى الإكلينيكي للأمراض داخل مستشفيات الحميات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبناءً على تعليمات الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، وتحت إشراف الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وأوضحت المديرية، فى بيان لها، أنه يأتى ذلك فى إطار حرص الإدارة العامة لمستشفيات الحميات بوزارة الصحة بقيادة الدكتور أحمد مهدي مدير الإدارة العامة لمستشفيات الحميات، والدكتورة ابتسام طارف مدير إدارة الحميات بالمديرية، لرفع كفاءة العاملين، موضحة أنه تم عمل مجموعتين للتدريب، الأولى خاصة بالأطباء، والثانية خاصة بالتمريض، واستمرت الدورة لمدة 3 أيام من الثالث حتى الخامس من الشهر الجارى.

وتابعت، أنه تضمن التدريب عدة موضوعات مثل الأمراض المعدية والغير معدية المسببة للصفراء، الالتهاب الكبدى الوبائىA، الأمصال العلاجية، العقاقير المسببة للصفراء، والعقاقير المسببة للسمية الكبدية.

وشارك وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، فى ختام الدورة، وأشاد بالجهود المبذولة فى تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين، حيث ألقى المحاضرات كلاً من الدكتور أحمد مهدى، الدكتور محمود غنيم، الدكتور شريف علام، الدكتور محمد على، الدكتور يسرى أبو عامر.



جانب من الدورة التدريبية



جانب من فعاليات الدورة التدريبية



خلال الدورة التدريبية