شيخ الأزهر بقناة الناس: هناك 3 خطوات لمواجهة العنوسة والعزوبة.. فيديو

كتب لؤى على

قال فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، إن انتشار ظاهرة غلاء المهور وما يرتبط بها من إسراف في التجهيزات والحفلات في المجتمعات الإسلامية، ترتب عليها ظواهر أخرى انعكست سلبًا على الشباب والفتيات والعائلات، لافتا إلى أن أول الانعكاسات لظاهرة غلاء المهور، ظاهرة العنوسة التي تضرب معظم العائلات الفقيرة والمتوسطة الحال، وظاهرة "العذوبة" التي يعاني الشباب من خلالها ضغوطا نفسية هائلة؛ من أجل أن يحتفظ بطهره وعفافه وطاعة أوامر ربه، حيث لا يوجد فرق في تلك المعاناة اليومية بين الفتى والفتاة من الشباب.

وتابع شيخ الأزهر، خلال حلقة برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب"، المذاع على فضائية " الناس "، اليوم الخميس: "ومن المفارقات في هذا الأمر أن المعاناة التي تعرض للشاب أو الفتاة؛ بسب الالتزام الخلقي من جانب والضغوط الغريزية من جانب والصراع بينهما، تلك المعاناة تعرض للشباب المنحرف نتيجة الصراع بين انحرافه من جانب وبين عجزه عن التأهل بزوجه".

وأوضح: "وليس من شك أن هذا الصراع الغريزي بين عقيدة الشباب وفكرهم من جانب وبين سلوكهم وتصرفاتهم من جانب آخر، أثر سلبي على التوازن النفسي والهدوء العاطفي اللازم لبناء المجتمعات وتقدمها".

وكشف إنه لا حل لتلك المشكلة إلا تيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام، بعدما خلصها مما تراكم عليها من أثقال العادات والتقاليد، وبخاصة في عصورنا الحديثة، مؤكدا: "وإذا كنا ننادي اليوم بضرورة تجديد الخطاب الديني، فإن أول خطاب يجب البدء بتجديده وإعادة إنتاجه هو هذا الموضوع، ومن الممكن أن يصاغ التجديد الديني في هذا الموضوع في 3 خطوات متزامنة".

ولفت إلى أن خطوة هى أن يتصدر العلماء المخلصون لدينهم ومعهم المثقفون المهمومون بمشكلة البلد؛ ليضربوا المثل الحي في التقليل من كلفة الزواج بأبنائهم وبناتهم، وعلى أن تكون الخطوة الثانية منع مظاهر السفه في الأفراح في الفنادق والنوادي وبثها في وسائل الإعلام منعًا حاسمًا لا استثناء فيه لأحد.

وشدد فى الخطو الثالثة على ضرورة أن يتجه المستثمرون والأجهزة المعنية بالشباب إلى بناء وحدات سكنية تتسع لزوج وزوجة وطفل أو طفلين على الأكثر، وأن تسدد أسعارها على أقساط مناسبة لدخل الشاب وأعبائه المعيشية وظروف حياة أسرته الصغيرة.

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.