اليوم السابع
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شاهد .. صورة نادرة لمزلقان محطة قطار الجيزة عام 1906

الخميس، 06 أبريل 2023 01:06 م
شاهد .. صورة نادرة لمزلقان محطة قطار الجيزة عام 1906 مزلقان محطة قطار الجيزة
كتبت - مرام محمد

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نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورة نادرة لمزلقان محطة قطار الجيزة وبداية شارع الهرم سنة 1906، موضحة أن موقع الصورة حاليا أصبح نفق نصر الدين الواقع بشارع الهرم، وأن الصورة التقطت من أعلى كوبري عبور المشاة بالمحطة "نفس موقع سلم مترو الجيزة حاليا".

يُذكر أن محافظة الجيزة ضخت حوالى 100 مليون جنية ضمن خطتها الاستثمارية الأخيرة لرفع كفاءة وتطوير عدداً من المحاور الهامة بحى الهرم وذلك بالتزامن مع ما يشهده القطاع بالكامل من أعمال تطوير ضمن تجهيزات المتحف المصرى الكبير وشبكة الطرق المحيطة والمؤدية له، حيث تم تطوير ورفع كفاءة ورصف طريق اللبينى بدءا من شارع الكوثر حتى أسفل الدائرى الجنوبى بطول 5.2كم ومتوسط عرض 34م.

كما شهد الحي تطوير ورصف نفقى الهرم وفيصل بمحور اللبينى الى جانب تقوية وإعادة رصف شارع زغلول بدءا من شارع الهرم حتى محطة الصرف الصحي الحلزونية وتقوية و رصف طريق البر الشرقى والغربى للمريوطية بالإضافة إلى رصف وتطوير شارع ترعة السيسى بطول 2كم ومتوسط عرض 18م.


شارع الهرم

الجيزة

محطة قطار الجيزة

نفق نصر الدين

صور تاريخية

تاريخ الجيزة



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