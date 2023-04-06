ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، يستخدم الذكاء الصناعى فى تلك العمليات من خلال شاشات ذكية تقوم بالتقييم بأخذ آراء قاصدي الحرمين الشريفين في معرض الحرمين وتحليل البيانات والأرقام من عدة مصادر منها "المسوح الإحصائية قياس الرضا عن الخدمات" ، وتحويل تلك البيانات والأرقام إلى معلومات والاستفادة منها في تقديم الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، ووضع الخطط المستقبلية، بناء على واقع الأرقام المأخوذة من الميدان.