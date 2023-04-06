رسالتان خطيتان بين رئيس الإمارات والرئيس الصربى تتعلق بالعلاقات بين البلدين

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تسلم الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا رسالة خطية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، تتعلق بالعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين نقلها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتى الذى يزور صربيا حاليا.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الرئيس الصربى سلم الوزير الإماراتي رسالة خطية مماثلة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فيما بحث الجانبان خلال اللقاء الذي تم في بلجراد فرص توسيع الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الصربية؛ بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما إضافة إلى مسارات التعاون الثنائي.

كما أكد الجانبان عمق علاقات الصداقة الإماراتية الصربية التي تشهد نموا وتطورا مستمرا بدعم ورعاية من قيادتي البلدين، كما استعرضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والبلقان بالإضافة المستجدات الإقليمية والدولية.

من جانبه أكد وزير خارجية الإمارات أن "منطقة الشرق الأوسط عانت منذ عقودا طويلة من الصراعات، أيقنا خلالها بأن الحوار والتعاون هما الخيار الأمثل لتجاوز هذه الصراعات، ولولا ذلك لما وصلنا لما نحن عليه اليوم من ازدهار وتنمية وفتح الآفاق لمستقبل أفضل لشعوبها .. مشيرًا إلى ترحيب بلاده بالاتفاق بشأن التطبيع بين صربيا وكوسوفو".

كما أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات لكل الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة وخارجها، والتطلع إلى زيادة تعزيز تعاوننا نحو هذا الهدف المشترك".