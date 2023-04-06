رئيس جامعة القناة يشهد حفل إفطار جماعى لطلاب من أجل مصر

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بـ جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حفل الإفطار الجماعي في رحاب جامعة قناة السويس، برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور عادل حسن النائب الأكاديمى لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وبحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب وخالد سويلم أمين عام الجامعة والدكتور محمد عبد الجواد المشرف على المدن الجامعية، واللواء السيد ندى مدير إدارة الأمن الجامعى ولفيف من القيادات بالجامعة .

وأُقيم حفل الإفطار الجماعي بإشراف تنفيذي من الدكتور محمد عبد الهادى منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وأعقب حفل الإفطار الجماعي، لقاء مفتوح بين رئيس الجامعة و50 طالب وطالبة من الجامعة الأهلية وأعضاء أسرة طلاب من أجل مصر.

فيما قال الدكتور ناصر مندور، إن الإفطار الجماعي هذا العام يأتي في إطار مبادرة "طلاب الخير في شهر الخير"، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشاد "مندور"، بتنظيم هذا الإفطار الذى يهدف إلى إرساء روح المحبة والمودة بين الطلاب، مؤكداً دعم الجامعة لأنشطة الطلاب، لافتاً إلى التميز الملحوظ للفاعليات التى تنظمتها إدارة النشاط بالجامعة الأهلية بإشراف الدكتور محمد عبد الهادى، حيث تم تنظيم رحلات وزيارات لمعرض الكتاب الدولى والمكتبة العائمة "لوجوس هوب" بالإضافة إلى المشاركه في اللقاءات القمية ومنها أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، الذي نظمه معهد إعداد القادة بالوزارة بالتعاون مع جامعة الجلالة، وكذلك مشتركة الإتحاد ممثل في الطالبه سلمى عبد الفتاح رئيس إتحاد جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في مؤتمر تدشين الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي ، مشيراً إلى نجاحهم في تنظيم حفل تدشين أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وعقد ندوة بعنوان " شباب الجمهورية الجديدة ... مستقبل مصر" والتى حاضر بها الدكتور عمرو مصطفى المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر بالجامعات المصرية.

وواصل رئيس الجامعة أن أكبر دليل على سرعة اندماج طلاب الجامعة الأهلية بالأنشطة الطلابية هو تنظيمهم لأول مرة لدورى كرة القدم الخماسية وماراثون جرى على ملاعب الأهلية بمقرها بمدينة الإسماعيلية الجديدة والتى شهدت تفاعل كبير بين طلابها وشارك الطلاب بتلك الفاعليات ،بالإضافة إلى تنظيم دورى الشطرنج وتنس الطاولة فضلاً عن إستضافتهم للبرنامج الإذاعي مسرح المنوعات بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وقطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام البرنامج الإذاعي مسرح المنوعات بين طلاب كليات الجامعه الأهلية.

فيما أشار الدكتور عادل حسن إلى المستجدات التى تتم بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية من تجهيزات على أحدث النُظم العالمية، وتقديم برامج دراسية بينية مُتميزة، والإستفادة من الإمكانيات والتجهيزات المتميزة للورش والمعامل المزودة بأحدث الوسائط التكنولوجية لتأهيل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، وكذلك التأكيد على تنظيم المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة، وتشجيع الطلاب على المُشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الجامعات لصقل مهاراتهم وخبراتهم، وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل.

وفى ختام الحفل قام الطلاب بإلتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، تعبيراً عن سعادتهم بحرصه على التواصل الدائم والمستمر معهم.