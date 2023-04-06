رئيسة الوزراء الإيطالية تثمن الشراكة الاستراتيجية بين روما ومدريد

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أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اهتمام بلادها وإسبانيا بالارتقاء بمستوى "الشراكة الاستراتيجية"، مشيرة إلى أن هذه الشراكة كانت مصدر رضا كبير في العلاقات خلال السنوات الماضية.



وقالت ميلوني في تصريح عقب اجتماعها مع نظيرها الأسباني بيدرو سانشيز وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية أكي " هناك العديد من القضايا تتشاطر فيها إيطاليا وإسبانيا وجهات النظر وأوجه تقارب وجدناها غالبًا داخل المجلس الأوروبي في الأشهر الأخيرة حول مواضيع مختلفة".



وأضافت، تكتسب هذه العلاقة أهمية خاصة في وقت تستعد فيه إسبانيا لتولي الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي في النصف الثاني من العام الحالي، قائلة " كان من المهم بشكل خاص لنا، من خلال هذا الاجتماع، أن نوضح حالة الانسجام بين دولتينا في الحاجة إلى أوروبا تعطي إجابات فعالة وفورية في مثل هذه المرحلة الدقيقة".