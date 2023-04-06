دراسة: التعرض للتلوث لمدة 3 سنوات يحول خلايا السرطان الخاملة لأورام فى الرئة

كتبت ريهام عبد الله

كشفت دراسة جديدة، أن العيش فى المدن الملوثة، لمدة 3 سنوات فقط يمكن أن يؤدى إلى الإصابة بسرطان الرئة القاتل، وأكد العلماء أنه خلال بحثهم، اكتشفوا كيف يتسبب تلوث الهواء فى بعض أنواع سرطان الرئة.

وأكد الباحثون، أن النتائج يمكن أن تمهد الطريق لإنتاج حبوب يأخذها سكان المدن لتقليل فرص الإصابة بسرطان الرئة، وأوضح الباحثون، أن التعرض لبعض الملوثات لمدة ثلاث سنوات فقط يمكن أن يؤدي إلى تحول الخلايا السرطانية الخاملة إلى أورام في الرئتين، وفقا لموقع سكاى نيوز عربية.

نتائج الدارسة يمكن أن تؤدى لتطوير عقاقير جديدة

ومن جهته أكد البروفيسور تشارلز سوانتون، من معهد فرانسيس كريك، أن النتائج يمكن أن تؤدى إلى تطوير عقاقير جديدة لمنع حدوث ذلك داخل الجسم، مضيفا :"الآلية التى حددناها يمكن أن تساعدنا فى نهاية المطاف على إيجاد طرق أفضل للوقاية من سرطان الرئة وعلاجه لدى غير المدخنين، قرص واحد يحد من ذاك الخطر، أعتقد أن هناك أملًا فى المستقبل، هذا هو الطموح ولكن بالطبع على الأرجح بعد 10 أو 20 سنة من ذلك".

فيما رحب خبراء مستقلون بنتائج البحث، واقترح البعض أنه ينبغي أن يؤدى إلى اتخاذ إجراءات حكومية للحد من تلوث الهواء.

قال الدكتور بيتر تشان، من جامعة أكسفورد: "هذه دراسة رائعة تلقى الضوء على الآليات المحتملة التى قد يؤدى التلوث من خلالها إلى تعزيز أنواع معينة من سرطان الرئة".

وسرطان الرئة، هو أكثر أنواع السرطانات انتشارا فى المملكة المتحدة، وأكثرهم فتكا، إذ يؤدى إلى أكثر من 35000 حالة وفاة سنويا.

ويصاب حوالي 6000 بريطاني ممن لم يدخنوا مطلقا بسرطان الرئة سنويا، وهو ما يمثل حوالي 10 بالمئة من جميع الحالات.