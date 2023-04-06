دار الافتاء: إذا كان الصائم مريضًا مرضًا يبيح له الفطر فصام يكفيه ذلك

كتب لؤى على

قالت دار الإفتاء إذا كان الصائم مريضًا مرضًا يبيح له الفطر فصام؛ فإنَّه يكفيه ذلك؛ لأنَّ الفطر في حقه رخصة والصوم عزيمة، فمتى أخذ بالعزيمة كفاه.

وتابعت : الأَولى لمن يُسرِف ويبذِّر في رمضان أن ينظر إلى جيرانه وأقاربه وباقي الناس المحتاجين.

واستطردت؛ تحقيق السلام النفسي والطمأنينة من حِكَم عبادة الصيام ومقصد مهمٌّ من مقاصده، فغاية الصيام هي ترويض النفس لتصل إلى التقوى، وليس المقصود الجوع والعطش.