خطوات لازم تعملها لو طفلك مصاب بمقدمات مرض السكر

كتبت نهير عبد النبى

لا يظهر مرض السكر من النوع 2 فجأة، لكن يصاب العديد من الأشخاص، بما فى ذلك الأطفال، بحالة مسبقة وغير مرئية تسمى مقدمات السكر، وحسب ما ذكره موقع helthy فإن فى الأطفال المصابين بمقدمات السكر تكون مستويات السكر فى الدم أعلى من المعتاد، ومع ذلك فإن مستويات الجلوكوز فى الدم ليست عالية بما يكفى لإحداث أعراض أو تسميتها بمرض السكرى.

ويحدث عادةً عند الأشخاص الذين طوروا بعض مقاومة الأنسولين أو الذين لا ينتج البنكرياس لديهم كمية كافية من الأنسولين بدون كمية كافية من الأنسولين أو مقاومة الأنسولين، بقاء المزيد من الجلوكوز فى الدم بدلاً من دخوله إلى الخلايا لتوفير الطاقة.

معظم الأطفال (والكبار) الذين يصابون بداء السكر من النوع 2 يصابون بمقدمات السكر أولاً، وبمرور الوقت، وبدون تغيير نمط الحياة، يمكن أن تتطور مقدمات السكر إلى مرض السكر من النوع 2، لذلك يمكنك التفكير فى مقدمات السكر كعلامة تحذير، وهذا يعنى أن الضرر الذى يلحق بالقلب والأوعية الدموية والكلى والأعضاء الأخرى قد بدأ بالفعل، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2 تزيد مقدمات السكر أيضًا من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة وأمراض القلب والسكتة الدماغية والحالات الصحية الخطيرة الأخرى.

ولا يعاني العديد من الأطفال المصابين بمقدمات السكر من أى أعراض، ويتم اكتشاف الحالة إذا قرر مقدم الرعاية الصحية اختبار مستويات السكر فى الدم بسبب عوامل الخطر أو الأعراض، ومع ذلك قد يعانى بعض الأطفال المصابين بمقدمات السكر من أعراض، وأكثرها شيوعًا..

- زيادة العطش

- زيادة الجوع

- كثرة التبول

- رؤية ضبابية

- فقدان الوزن دون محاولة



ماذا أفعل إذا كان طفلى مصابًا بمقدمات السكر؟ فكر فى مقدمات السكرى لدى طفلك على أنها مكالمة إيقاظ، ووفقًا لجمعية السكر الأمريكية، يجب عليك اتباع نهج ثلاثى الأبعاد لمنع طفلك من الإصابة بمرض السكرى، وهذا يتضمن..

- خسارة فى الوزن.

- اتخاذ خيارات غذائية صحية وممارسة الأكل الصحي يوميًا.

- زيادة النشاط البدنى (30 دقيقة على الأقل من التمارين كل يوم).

وفى كل من البالغين والأطفال يمكن أن تحمى خيارات نمط الحياة من الحالات الصحية المزمنة مثل أمراض العيون وأمراض الكلى وأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وهشاشة العظام وغيرها من المضاعفات طويلة المدى.

ويمكنك أيضًا العمل مع فريق رعاية صحية متخصص لمرض السكر لوضع خطة حياة صحية لطفلك، هذه الجهود تستحق العناء ويمكن أن يسبب مرض السكر ضررًا فى جميع أنحاء الجسم، ويؤدى إلى مشاكل صحية خطيرة على المدى الطويل، وإذا كان اتباع نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة والوزن الصحى غير كافيين للتحكم فى مرض السكر من النوع 2 لدى طفلك، فقد تكون هناك حاجة إلى الأدوية عن طريق الفم أو حقن الأنسولين.