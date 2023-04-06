حملات على الأسواق والمخابز بمدن وقرى كفر الشيخ والمحافظ يوجه باستمرار الحملات

كفر الشيخ – محمد سليمان

شنت مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين.

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ الحملة التموينية بمدينة كفر الشيخ، على محلات السوبر ماركت، ومحلات الجزارة، ومحلات المواد الغذائية، وحررت 13 محضراً متنوعاً لأصحاب المحلات.

وتابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحلات التجارية وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، وضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة والتأكد من صلاحية السلع، وتمكنت الحملة من تحرير 4 محاضر منوعة للمخالفين.

وتابع اللواء عمروالفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الأسواق،وضبط الأسعار، وتوافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وتمكنت الحملات من تحرير 9 محاضر متنوعة وهم عباره عن 3 اعلان أسعار و 2 شهادة صحية و3 نظافه، و2 جزارة.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه ،أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحلات التجارية، لضبط الأسعار، وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع، والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية، وأسفرت الحملات عن تحرير 18 محضراً متنوعاً،"نقص، وعدم الإعلان عن الأسعار، وشهادة صحية".

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الحملة المكبرة للمرور والتفتيش على المخابز والمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات، وأسفرت عن تحرير 9 محاضر منوعة للمخالفين.