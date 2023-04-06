اليوم السابع
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الخميس، 06 أبريل 2023 12:44 م
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جولة صباحية لمحافظ الغربية لتفقد أعمال التطوير بقطور

الخميس، 06 أبريل 2023 11:43 ص
جولة صباحية لمحافظ الغربية لتفقد أعمال التطوير بقطور جانب من الجولة
الغربية عادل ضرة

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قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية صباح اليوم، يرافقه الدكتور ياسر الجندى رئيس مركز ومدينة قطور، بجولة تفقدية داخل قرى مركز قطور لمتابعة عدد من المشروعات المقترح تنفيذها ضمن خطة المحافظة، لرفع كفاءة الطرق الرئيسية وتوصيل المرافق والخدمات إلى قرى المركز. 
 
وخلال الجولة تفقد المحافظ عدد من الطرق المقترح رفع كفاءتها ورصفها، إلى جانب عدد من الترع والمقترح تأهيلها ضمن خطة المشروع القومي لتبطين الترع.
 
جاء ذلك بحضور المهندس علي سالم مدير مديرية الطرق، الدكتور خالد ابو شادي وكيل وزارة الزراعة والمهندسة أمل حامد مدير مديرية الرى.
 
 
 


 

 


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