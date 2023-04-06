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جامعة عين شمس تطلق اليوم أمسيات رمضانية بعنوان "خان الزعفران"

الخميس، 06 أبريل 2023 09:00 ص
جامعة عين شمس تطلق اليوم أمسيات رمضانية بعنوان "خان الزعفران" جامعة عين شمس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تستعد رابطة خريجي  جامعة عين شمس لإطلاق أمسيه رمضانية مميزة بعنوان " خان الزعفران " وذلك بساحة الحرم الرئيسي للجامعة اعتبارا من اليوم الخميس 6 أبريل الموافق 15 من رمضان 1444 هجريا .
 
وتقام الأمسية الرمضانية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة  وبأشراف عام الدكتورة شهيرة سمير  -المدير التنفيذي  لقطاع التعاون الدولي   وإشراف وتنظيم الدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة روابط الخريجيين بالجامعة.
 
وتقام الأمسية الرمضانية في أجواء شرقية مستلهمة أجواء شارع المعز، وتتضمن الأمسيات الرمضانية باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات من الساعة الثامنة  والنصف مساءا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل ، حيث يستطيع مرتادي خان الزعفران الاستمتاع بسحور رمضاني من أشهى الأطباق الشرقية وعلى أنغام التخت الشرقي لفرقة كلية التربية النوعية و كورال أون بقيادة المايسترو محمود صابر،  الإضافة إلى الاستمتاع بعروض التنورة.
 
 
 
 

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