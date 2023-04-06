تنشيط السياحة: الصين أكبر مصدر للسياحة فى العالم ونعمل على جذب أعداد كبير منها

كتب محمد أسعد

قال عمرو القاضى، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن الصين هي أكبر مُصدر للسياحة في العالم، ونعمل على جذب أعداد كبيرة من السياحة الصينية لمصر خلال الفترة المقبلة.

أضاف، خلال تصريحاته ل"اليوم السابع" إن زيارة وزير الثقافة والسياحة الصينى لمصر، والتى تعتبر أول زيارة يقوم بها الوزير الصيني خارج الصين منذ أزمة فيروس كورونا وبعد تخفيف قيود السفر على الصين. دليل على عمق العلاقة بين البلدين.

تاريخ طويل من العلاقة بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي، والبلدين لديهما أقدم حضارات التاريخ ورغم البعد المكانى والجغرافى بينهما إلا أن هتاك رابط حضاري وثقافي ممتد بين البلدين.

وتحت رعاية وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة الثقافة والسياحة الصينية وسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، عقدت الحفلة الموسيقية القومية الصينية المصرية والتى تم تنظيمها بمسرح الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة.

وقد حضر الحفل أكثر من 500 مدعو من الجانبين المصري والصيني، من بينهم عدد من السياسيين والشخصيات العامة، وممثلي القطاع السياحي المصري، وبعض شركات السياحة المصرية العاملة بالسوق الصيني وعدد من السائحين الصينين اللذين يزورون القاهرة حالياً وقامت الهيئة بدعوتهم، ووفد من دولة الصين والذي ضم 22 من مُنظمي الرحلات وممثلي المنظمة الصينية لخدمات السياحة واللذين تستضيفهم الهيئة حالياً للقيام بزيارة تعريفية لعدد من المقاصد السياحية في مصر، وذلك بالتعاون مع المكتب الثقافي السياحي بالسفارة الصينية في مصر.

وقدمت الاحتفالية الأوركسترا الصينية القومية التقليدية والتي تعتبر من أهم وأكبر الفرق الموسيقية الرسمية في الصين، بالإضافة إلى مشاركة إحدى الفرق المصرية، وقد عزفت الأوركسترا الصينية مجموعة من الألحان المصرية والصينية، إلى جانب عدد من الألحان من الفلكلور الشعبي الصيني.