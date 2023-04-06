تعليم الوادى الجديد تنظم إفطارا جماعيا بحضور وكيل الوزارة والعاملين.. صور

شارك سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، حفل الإفطار الجماعى الذى جرى تنظيمه للعاملين بقطاع تعليم المحافظة، حيث سادت أجواء رمضانية مبهجة بين الحضور، ولتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين منسوبى قطاع تعليم المحافظة وتوطيد أواصر المحبة بين الجميع، حيث وجه مدير التعليم بالمحافظة التهنئة لجميع العاملين بالحقل التعليمى وأولياء الأمور والطلاب بشهر رمضان المبارك.

وكانت إدارة باريس التعليمية نظمت إفطار جماعى، بحضور رئيس مركز باريس ومدير الإدارة التعليمية ولفيف من القيادات التنفيذية ومنسوبى الإدارة ومجموعة من الطلاب، وذلك دعمًا لأواصر المحبة والود بين العاملين وتعزيز التواصل بين افراد المجتمع بجميع فئاته وأطيافه وتعزيز العلاقات الاجتماعية.

كما شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الطلاب والطالبات المغتربين بمقر بيوت الطلبة، الإفطار الرمضانى، بحضور حنان مجدى نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

وعقب أداء الصلاة، التقى المحافظ الطلاب واستمع لمطالبهم موجهًا بتشغيل خط تجريبى لسيارات الأجرة من الشعلة إلى السبط البحرى، للتيسير على المواطنين.

كما شهد استعرض تدريب الأطفال على رياضة التزلج (الباتيناج)، ووجه بتوفير أحذية ومعدات الرياضة للأطفال بمركز حسن حلمى وبيوت الطلبة وتوفير كافة وسائل الحماية للأطفال.